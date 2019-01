Mělnicko – Na kolejích mezi Kralupy nad Vltavou a Otvovicemi došlo v pátek ráno k tragédii. Vyhasl tam život mladého muže. Smetl ho osobní vlak.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Střet vlaku s člověkem potvrdil mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal, podle něhož se neštěstí stalo v místě, které je veřejnosti nepřístupné.



„Třiatřicetiletého muže usmrtil pět minut před šestou hodinou ranní vlak jedoucí z Kladna do Kralup nad Vltavou. Na místě byl mrtvý," konstatoval mluvčí a dodal, muž, který v kolejišti našel smrt, jasně porušil zákon. Nehoda se totiž stala na širé trati, kde vlaky běžně jezdí rychlostí okolo osmdesáti kilometrů v hodině. „Zatím není jasné, zda šlo o nešťastnou náhodu nebo se muž tímto způsobem rozhodl skoncovat se životem," připomněl Martin Drápal.



Provoz na trati z Kralup do Kladna byl zhruba na tři hodiny přerušen, vlakové spojení České dráhy obnovily krátce před devátou hodinou. Jiřiny Kobercové z Děčína, která do Kladna mířila za příbuznými, už se omezení provozu nedotklo. „Z Kralup jsem jela do Kladna po desáté hodině a už to bylo bez problémů. Věděla jsem ale o hlášení, že ráno byla trať uzavřena," řekla jedna z cestujících.



Omezení provozu na trati se dotklo několika osobních vlaků. Dráhy ale mezi stanicemi Kralupy nad Vltavou a Kladno-Dubí zavedly náhradní autobusovou dopravu.