Policisté odhalili hned u dvou nehod v krátkém časovém horizontu řidiče, kteří nevlastnili řidičský průkaz. K prvnímu incidentu došlo v obci Obříství.

„Řidič osobního vozidla jel po místní komunikaci ve směru od silnice I/9 ke slepičárně. V mírné levotočivé zatáčce dostal smyk, vyjel vpravo mimo komunikaci do travnatého pásu, kde narazil do sloupu elektrického vedení, který přelomil,“ uvádí mělnická policejní tisková mluvčí Markéta Johnová s tím, že jediným zraněným se stal řidič, který byl posléze převezen do nemocnice. „Policisté lustrací zjistili, že šestapadesátiletý muž řídil i přes to, že nikdy nevlastnil řidičské oprávnění,“ potvrzuje Johnová.