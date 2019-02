Mělnicko – Mělničtí policisté loni vyšetřovali 903 dopravních nehod. Zemřelo při nich jedenáct osob, pětatřicet bylo zraněno těžce, dvaačtyřicet lehce.

Podle mělnické policejní mluvčí Markéty Johnové devětapadesát viníků bouraček řídilo pod vlivem alkoholu. „K největšímu počtu dopravních nehod došlo na místních komunikacích, to bylo dohromady 277 nehod,“ vysvětlila mluvčí s tím, že na silnicích I. třídy to bylo 225 srážek automobilů, na komunikacích II. třídy 222 a na silnicích III. třídy 167 nehod. K ostatním došlo na účelových komunikacích.

K poslední tragické nehodě došlo v poslední den minulého roku. Na Silvestra sjelo osobní auto do rybníka Harasov nedaleko Janovy Vsi na Kokořínsku. Vozidlo vylétlo ze silnice a skončilo zhruba třicet metrů od břehu v ledové vodě a okamžitě se potopilo pod hladinu. Svědkům dopravní nehody se podařilo automobil přitáhnout ke břehu. Vůz byl ovšem uzamčený a koly vzhůru. Bylo bohužel nad síly všech zúčastněných laických záchranářů muže dostat z vody ven. Záchranáři vytáhli z ledové vody raněného pětašedesátiletého řidiče, který bohužel na následky zranění nakonec zemřel.

„Mezi nejčastější příčiny patří nesprávný způsob jízdy, kdy se řidič řádně nevěnuje řízení vozidla, nepřiměřená rychlost byla na vině ve 138 případech a nehody nezaviněné řidičem, jako například srážky se zvěří, střety s chodci, technické závady a podobné v 255 případech,“ říká Johnová.

Vážnou nehodu u Nové Vsi odnesli v polovině prosince oba řidiči. Na rychlostní silnici se čelně střetla dvě auta. Oba šoféři utrpěli vážná zranění a dva vrtulníky je museli transportovat do nemocnic. Vážně zraněná řidička byla letecky transportována do střešovické nemocnice v Praze. Šofér letěl do nemocnice v Ústeckém kraji s kriticky poraněnou dolní končetinou.

Nejvíce nehod, a to hned 622, měli v uplynulém kalendářním roce na svědomí řidiči motorových vozidel. Lesní zvěř a domácí zvířectvo zavinily srážku v 234 případech. „Řidiči nemotorových vozidel byli na vině čtyřiadvacetkrát a chodci zavinili deset nehod,“ tvrdí policejní mluvčí a dodává, že mělničtí policisté se budou i nadále v rámci výkonu své služby týkající se dohledu nad plynulostí a bezpečností silničního provozu snažit o to, aby se počet dopravních nehod v našem regionu snižoval. Zároveň aby ubylo nehod s vážnými následky na zdraví a životech účastníků silničního provozu.

Rok 2016

Celkem DN – 706

Úmrtí – 10

Těžké zranění – 46

Lehké zranění – 37

Celková škoda – 45,5 milionu korun

Alkohol u viníků – 40



Rok 2017

Celkem DN – 800

Úmrtí – 8

Těžké zranění – 32

Lehké zranění – 42

Celková škoda – 50,5 milionu korun

Alkohol u viníků – 43



Rok 2018

Celkem DN – 903

Úmrtí – 11

Těžké zranění – 35

Lehké zranění – 42

Celková škoda – 56,5 milionu korun

Alkohol u viníků – 59