/FOTOGALERIE/ Neslavně skončila v pátek po ránu jízda hned několika vozidel po Pražském okruhu mezi úrovní obcí Ořech a Chrášťany na Praze-západ. Na klouzající namrzlé vozovce této dálnice D0 se opakovaně bouralo – ať už samostatně, nebo i v rámci hromadné nehody.

Nehoda kamionu. | Foto: Hasiči Praha

Hůře průjezdný zůstal po několika haváriích pás ve směru „ letišti“ – tedy od dálnice D1 k D5. Tam již před sedmou hodinou na dálničním kilometru 22,6, nedaleko sjezdu na Rozvadovskou spojku, narazilo osobní auto do svodidel. Čtvrt hodiny před osmou pak na kilometru 23,8 naboural do svodidel autojeřáb. To se však ještě obešlo bez větších dopravních komplikací. Ty nicméně prakticky ve stejném čase přinesla nehoda za účasti nákladního a osobního auta na kilometru 24,6, k níž se připletla i další vozidla. Dva pruhy zůstaly neprůjezdné a kapacita odstavného pruhu nestačila; vytvořila se kolona s citelnějším zdržením.