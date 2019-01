Mělnicko – Přichází zima a námraza na automobilech začíná způsobovat potíže. Mělničtí dopravní policisté už dokonce řeší několik nehod, jejichž příčinnou byl neodstraněný led na nákladním voze. Šoféři kamionů se ovšem hájí tím, že nemají možnost, jak námrazu z povrchu auta odstranit.

Mělničtí dopravní policisté řeší hned několik dopravních nehod , jejichž příčinou byl neodstraněný led z nákladního vozidla. | Foto: PČR

K první nehodě došlo už minulý týden v Lužci nad Vltavou. Podle mělnické policejní mluvčí Markéty Johnové neznámý řidič nákladního vozidla jel ve směru od Mělníka na Slaný. „Porušil důležitou povinnost, kterou mu ukládá zákon a neočistil svůj vůz od sněhu a ledu. Za křižovatkou na obec Horní Beřkovice mu z vozidla odlétl kus ledu, který poškodil čelní sklo osobního vozidla Škoda Octavia. Řidič nákladního auta nezastavil a pokračoval v jízdě,“ vysvětlila mluvčí s tím, že majiteli auta vznikla škoda asi pět tisíc korun.

Obdobná nehoda se stala o den později na stejné rychlostní silnici v katastru obce Spomyšl. „I zde z návěsu nákladního automobilu odlétl led a poškodil čelní sklo jiného protijedoucího nákladního auta,“ řekla mluvčí. Škoda se tentokrát ale vyšplhala na 150 tisíc korun.

Policisté zároveň upozorňují, že odstranit sníh a led z povrchu vozidla je jednou ze základních povinností řidiče. „Za porušení této povinnosti může být řidičům příkazem na místě uložena pokuta až dva tisíce korun. Ve správním řízení až dva a půl tisíce korun,“ vysvětluje Johnová.

Před jízdou je povinností řidiče odstranit sněhovou vrstvu a led z celého povrchu vozidla, včetně námrazy na sklech oken a světlech. „Důkladná očista platí i pro řidiče nákladních vozidel, dodávek, či tahačů s návěsem. Především u vozidel s plachtovou střechou hrozí vytvoření kaluže vody, která přes noc snadno zmrzne v mohutný kus ledu. Dále se během jízdy může tento i několika kilogramový segment, ať již vlivem rychlosti, brzdění, tlaku vzduchu, odstředivé síly, či nerovnosti na vozovce bez kontroly uvolnit a způsobit vážné škody na majetku či zdraví,“ dodává Johnová.

Jenže řidiči nákladních aut se brání, že nemají možnost námrazu z vozu dostat dolů. Ve čtyřmetrové výšce na střeše návěsu nemají podle bezpečnosti práce, co dělat. „Za prvé to tam fakt pěkně klouže a za druhé, i kdybych tam vylezl a náhodou spadnul, nikdo mi nezaplatí ani korunu,“ hájí se Miroslav Hos, který s kamionem projel nejen Českou republiku, ale už i celou Evropu. „Například v Německu jsou rampy, na které se dá bezpečně vlézt a sníh a led ze střechy kamionu dostat. Ale tady v Čechách tohle nemáme,“ vysvětluje šofér z povolání s tím, že i kdyby to byla povinnost zaměstnavatele mít takovou rampu na firmě, většina řidičů se na základnu dostane sotva jednou týdně.