Bylo přesně 15.38 hodin, když tento cíl dostala hlídka, která s sebou vozí i AED: automatizovaný externí defibrilátor, připomněla v pondělí 7. prosince policejní mluvčí Markéta Johnová. Policisté tak mohli pomoci při resuscitaci pacienta ve skutečně vážném stavu.

Bylo to drama, které se navíc protáhlo, ale výsledek stál za pochvalu. „Děkujeme! Dobrá práce!“ hlásí vzkaz, který se v neděli odpoledne objevil na facebooku středočeských záchranářů. A neratovický tým RLP215 nezůstal jen i této trojice slov. „Kluci, holky, fakt moc děkujeme za pomoc; spolupráce byla perfektní,“ vzkázal policejním uniformám.

Policista Petr Bánovčin připomněl, že kolegové hlídkaři byli na udané adrese během šesti minut. I když dorazili současně s lékařskou posádkou záchranné služby z Neratovic, neznamená to, že by zůstali bez práce. Do oživování, které trvalo desítky minut, se aktivně zapojili příslušníci hlídkové služby Martin Vébr Jakub Žemlička.

„Díky policistům mohli záchranáři věnovat síly na aplikaci léků a další činnosti k zajištění oběhových funkcí. Masáž srdce pokračovala i během transportu pacienta do sanitky a uvnitř. To už se zapojili i policisté z neratovického obvodního oddělení Pavel Dvořák a Petra Hiršová. A vypadalo to, že společné úsilí přineslo úspěch: záchranáři pacienta převezli do nemocnice v Praze. A zasahující lékařka Radka policistům přes facebook vzkázala: „Děkujeme oběma posádkám za obrovské nasazení a skvělou spolupráci…“

Ne všechny příběhy jsou však pohádkou s dobrým koncem – a to ani v současném adventním čase. Nedopadlo to tak, jak si všichni přáli. Prozrazují to příspěvky členek rodiny na facebooku záchranářů. „Děkujeme! Byli jste všichni perfektní. I přes nasazení všech tatínek svůj boj prohrál,“ napsala uživatelka Bára Karlovská. Navzdory tomu zdůraznila: „Velké DÍKY!!!“ Ano, právě v této podobě. Velkými písmeny a se třemi vykřičníky.

Své díky připojila i Jarča Karlovská. „Můj milovaný tatínek, který bojoval, bohužel odešel do nebíčka, kde se stal naším andělem strážným,“ napsala. „Touto cestou bych Vám chtěla z celého svého srdce, které je velmi smutné, moc poděkovat za úžasnou odvedenou práci. Jsem Vám nesmírně vděčná,“ uvedla na facebooku.