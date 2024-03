Nehody na železničních přejezdech mívají vážné následky. Řidiči, kteří tam vjíždějí v kritickém čase z nepozornosti nebo v pochybné víře, že se jim nemůže nic stát, ohrožují sebe i cestující ve vlacích. Přistižený kaskadér od začátku letošního roku zaplatí ostrou pokutu a přijde o šest bodů. Také chodci musí počítat se sankcemi.

Loňská nehoda vlaku a osobního automobilu u Zeměch na Mělnicku. | Foto: HZS Středočeského kraje

S novelou zákona o silničním provozu platnou od prvního letošního dne, došlo také k úpravě výše pokut. „Pokud řidič vjede na železniční přejezd v případě, kdy je to zakázáno, policista mu uloží pokutu příkazem na místě od 4 500 do 5 500 korun, ve správním řízení hrozí řidiči pokuta ve výši od sedmi do pětadvaceti tisíc. Současně se řidiči motorového vozidla v registru řidičů zaznamenává 6 bodů,“ potvrdil Děníku policista Jiří Plesar.

Ani pěší nevyváznou při přebíhání přejezdu v době, kdy se spouštějí, případně už jsou spuštěné závory nebo světelná signalizace hlásí blížící se vlak, bez pokuty. „Chodci hrozí pokuta příkazem na místě do výše 1 500 korun,“ dodal Plesar.