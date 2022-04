Nehoda si vyžádala dva zraněné. Jednoho z nich vyprostili záchranáři z auta. Utrpěl zhmoždění nohou, sanitou byl převezen do motolské nemocnice. Druhého muže, který utrpěl otevřenou zlomeninu levého předloktí, transportovali záchranáři rovněž do Motola. Deníku to sdělila mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.