Nehody na dálnicích přibrzdily řidiče mířící do Prahy od severu i od východu

Problémy na příjezdu do Prahy měli v dopravní špičce úterního rána řidiči mířící do metropole po dálnici D8 od Kralup nad Vltavou i po D10 od Mladé Boleslavi. V obou případech to měly na svědomí dopravní nehody v levých jízdních pruzích v blízkosti hlavního města. Naštěstí se obešly jen s hmotnými škodami.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv