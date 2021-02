Podobně jako v jiných regionech se i na Mělnicku provoz zklidnil vlivem opatření proti šíření koronaviru – a tím pádem se nehody i jejich následky jeví v meziročním porovnání relativně příznivě. Ubylo jak nehod, tak jejich obětí.

Mnohem mírnější následky

„Mělničtí dopravní policisté vyšetřovali v uplynulém roce 886 dopravních nehod,“ konstatovala Johnová. S tím, že je to o 142 méně než v roce 2019. Ne u všech nehod je však nezbytná účast policie. Pokud se někdo nezraní, škoda zjevně není příliš vysoká, kromě nabouraných aut nebylo poničeno nic dalšího, není problém s obnovením provozu a zúčastnění řidiči se shodnou na viníkovi, není policii nutno volat.

Často však alespoň jeden z účastníků na přítomnosti dopraváků trvá, i když by to nebylo nutné. A ne proto, že by třeba toho druhého podezříval, že má dejme tomu upito. Protokol od policie ale bude potřebovat pro pojišťovnu, která na policejním šetření trvá, případně to vyžadují pravidla zaměstnavatele pro případ nehody firemních vozidel. Přesto se však část nehod obešla bez policejního vyšetřování. Náměstek středočeského policejního ředitele pro vnější službu Jan Tulach tak pro Mělnicko nabízí vyšší celkový počet loňských nehod: 976. Do navýšení se promítají i nehody na dálnici šetřené dálniční policií, jež už spadá pod krajské ředitelství.

Ve srovnání s předloňskem se na Mělnicku v roce 2020 snížil počet silničních tragédií – a ubylo i dalších závažných následků. Při nehodách na území okresu vyhasly čtyři lidské životy; proti roku 2019 o tři méně. A také sanitky musely k havarovaným vozidlům vyjíždět méně často. „Těžké zranění utrpělo 27 lidí, což je o 14 méně, a 46 se jich zranilo lehce, o 19 osob méně,“ připomněla Johnová konkrétní údaje. Součet vyčíslených hmotných škod dosahuje bezmála 60 milionů korun. A zdá se, že v nastoleném relativně příznivém trendu nehodovosti na Mělnicku by letošní rok mohl pokračovat. Za leden policisté v okrese zaznamenali 55 nehod, jež většinou provázely pouze hmotné škody. Jejich součet dosahuje 3,3 milionu korun. Zranění, a to lehké, utrpěl pouze jeden člověk.

Na vině byli hlavně řidiči

Alkohol měl loni na Mělnicku podíl na 46 dopravních nehodách. Z hlediska viníků jednoznačně převažují řidiči motorových vozidel: 593 nehod. Vysoký podíl mají také střety se zvířaty (268), když přibylo zejména srážek s lesní zvěří. Což je mimochodem událost, k níž má řidič povinnost přivolat policii vždy. Lidé, kteří šlapou, ať už do pedálů, nebo po svých, zůstali v menšině. „Řidiči nemotorových vozidel zavinili 17 nehod a chodci pět,“ uvedla Johnová k loňské bilanci.

Nehody šetřené policií na Mělnicku

- Místní komunikace: 247 nehod

- Silnice II. třídy: 235 nehod

- Silnice I. třídy: 214 nehod

- Silnice III. třídy: 182 nehod

- Účelové komunikace: 8 nehod



Zdroj: Markéta Johnová, Policie ČR