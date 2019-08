Třiadvacet usmrcených, což je ve srovnání s loňskem o šest lidských životů víc. Tak smutná je republiková bilance tragických nehod s účastí cyklistů za prvních sedm měsíců roku; do konce července. Ještě méně optimisticky vyznívá zjištění policistů, že v 19 případech si lidé na kolech dojeli pro smrt při nehodách, které sami zavinili. A zde už meziroční nárůst dosahuje 12.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Výrazně se na otřesných číslech podílejí střední Čechy. Nehody zaviněné řidičem nemotorového vozidla – tedy přímo cyklistou – zde konce do července nepřežili čtyři lidé. Představuje to republikové prvenství. Na špici je v mezikrajském srovnání i údaj o těžce zraněných: z různých koutů středních Čech jich záchranáři transportovali do nemocnic dvacet, což je opět nejvíc ze všech krajů. Teprve 107 pacientů s úrazy lehčího charakteru tolik nevyčnívá; v porovnání všech 14 krajů jde „až“ o pátou příčku.