Jak potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová, informace o nehodě dorazila v 1.14 hodin. Na místo kolize dorazily celkem čtyři záchranářské posádky a vrtulník z Prahy.

„Zranění jednoho z mladíků byla neslučitelná se životem a lékař konstatoval smrt. Na místo byl přivolán vrtulník, který jednu osobu transportoval do motolské nemocnice. Další dvě osoby byly pozemní cestou převezeny do Ústřední vojenské nemocnice v Praze Střešovicích,“ potvrdila mluvčí.

U nehody dále zasahovali hasiči a policie.

Osmnáctiletý řidič vozidla jedoucí od Kralup nad Vltavou do Otvovic, nepřizpůsobil rychlost svým schopnostem a po projetí levotočivé zatáčky přejel s autem do protisměru, kde dostal smyk, vyjel mimo komunikaci a narazil do travnatého pásu. Automobil se převrátil několikrát přes střechu a následně se zastavil o pás náletových dřevin a kamenný blok.

"U řidiče byla provedena dechová zkouška, která byla pozitivní. Displej přístroje ukázal hodnotu 1,67 promile. Těžce zraněný řidič byl sanitou převezen do nemocnice, kde byl mu odebrán i biologický materiál. Škoda je vyčíslena na 50 tisíc korun. Případ je nadále v šetření kladenských kriminalistů," řekla kladenská policejní mluvčí Michaela Nováková.