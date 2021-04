Obecné ohrožení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky. To jsou trestné činy, ze kterých byl bezmála rok poté, co jako řidič osobního auta podle policie zavinil vážnou nehodu autobusu na Praze-východ, obviněn 42letý muž. V pondělí 29. března o tom informovala mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová. „Hrozí mu trest odnětí svobody až na osm let,“ konstatovala.

Šest lidí utrpělo zranění při čelním střetu příměstského kloubového autobusu a osobního auta, k němuž došlo v úterý na staré mladoboleslavské silnici II/610. | Foto: HZS Středočeského kraje

K nehodě došlo loni 19. května u obce Podolanka. Před pátou odpolední vjel řidič osobního auta do protisměru, kde narazil do autobusu vezoucího 14 pasažérů. „Následkem střetu autobus dále narazil do stromu u silnice,“ přiblížila tehdy okolnosti karambolu policistka Eva Hašlová.