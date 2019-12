„Před 17. hodinou jel třiačtyřicetiletý řidič směrem od obce Otvovice na Kralupy nad Vltavou. V mírně levotočivé zatáčce nezvládl řízení a poté vyjel mimo komunikaci, kde narazil do několika betonových patníků. Ve vozidle s ním cestovali dvě dospělé osoby a jedna nezletilá,“ uvedla podrobnosti případu mluvčí mělnické policie Markéta Johnová.

Opilý řidič s naměřenými hodnotami souhlasil a policistům se přiznal, že před jízdou alkohol pil. Ti mu na místě pochopitelně zakázali další jízdu a zadrželi mu řidičské oprávnění. Velkým štěstím je, že při nehodě nedošlo k žádnému zranění.

Skutečnost, že si někdo dovolí sednout za volant v podobném stavu, je ovšem alarmující. Řidič je nyní podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Vzhledem k tomu, že způsobil dopravní nehodu, hrozí mu trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

„Opilý řidič je velkým nebezpečím nejen pro sebe, ale i pro své okolí. Alkohol nám dodává sebedůvěru a současně zpomaluje naše smyslové a motorické reakce. To je za volantem doslova vražedná kombinace. Opilému řidiči totiž trvá mnohem déle, než zareaguje na to, co se děje před ním nebo kolem něj,“ upozornila policejní mluvčí.