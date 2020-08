Cestující, kteří v sobotu ráno nastoupili do autobusu, jenž je však do jejich cíle nedovezl – naštěstí lidé po nehodě dokázali nejen sami vystoupit, ale většina z nich i odejít po svých – hledají policisté z územního odboru pro Prahu-venkov: Východ. V pondělí o tom informovala policistka Eva Hašlová.

Policisté hledají svědky nehody autobusu. | Foto: PČR

Autobus, který ze zatím neznámých příčin vyjel do pole a zůstal stát na strništi, přičemž se čtyři lidé lehce zranili a další dva pak potřebovali psychickou podporu, havaroval v sobotu před osmou ranní při jízdě od Zdib k obci Líbeznice; na silnici číslo I/9 v křižovatce s odbočkami na Bořanovice a Sedlec. Jako svědky nyní policie hledá pasažéry, kteří tímto autobusem cestovali. Nastoupili do kloubového vozidla v ne zcela běžném bílém provedení, mířícího z Prahy-Ládví na Neratovice. Vítány jsou však i další postřehy lidí, kteří nehodu viděli nebo k ní mají co říci.