Záchranné složky následně přivolal řidič projíždějící kolem. Zraněného řidiče transportovala helikoptéra do nemocnice – a tam lékaři při odběru krve zjistili, že měl upito: naměřili téměř 1,5 promile. „Policisté zahájili úkony trestního řízení pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, za což v případě odsouzení hrozí až tříletý trest odnětí svobody,“ konstatoval Truxa. Připomněl, že způsobenou škodu – na zřícené kapličce i na autě – policisté vyčíslili na téměř 300 tisíc korun.

Policie v pátek informovala o okolnostech nehody, k níž došlo již v neděli 5. září v noci. Automobil Citroën C3 tehdy havaroval na křižovatce poblíž obce Nebužely ve směru jízdy na Mělník. „Na křižovatce tvaru Y se dvacetiletý řidič ovlivněný alkoholem patrně nemohl rozhodnout, kterým směrem se vydá – a křižovatkou nakonec projel rovnou do zde stojící kapličky. Náraz byl tak silný, že došlo ke zřícení kapličky, která zasypala téměř celé vozidlo,“ shrnul Truxa okolnosti nárazu i jeho následky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.