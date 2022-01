Stalo se to ve středu 22. prosince, kdy na parkovišti před obchodním domem s potravinami v Mladoboleslavské ulici neodhadl vzdálenost a naboural do vedle stojícího peugeotu, informoval policejní mluvčí Pavel Truxa. S dodatkem, že dotyčný pak chtěl z místa ujet – přičemž si dobře uvědomoval, jak k tomu má důvod. Ten se projevil při následné dechové zkoušce.

Nenápadně se vytratit od způsobené škody (což je v podobných případech bohužel velmi častou taktikou) se mu totiž nepodařilo. Pohotově zasáhl svědek, který si všiml, co se stalo – a správně odhadl, co má následovat. Bourající řidič totiž sice zůstal na místě, nicméně po chvíli se zcela zjevně chystal odjet. V tom mu svědek zabránil a přivolal policii. „Policisté z Oddělení hlídkové služby Mělník u řidiče provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. Ta ukázala pozitivní výsledek, a to 2,7 promile,“ konstatoval Truxa.

Připomněl, že řidič je podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky. „V případě prokázání viny a odsouzení hrozí muži až tříletý pobyt za mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ zmínil Truxa, s jakými sankcemi počítá trestní zákoník.