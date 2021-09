Dopravní nehoda se obešla bez zranění, přesto byl řidič felicie z preventivních důvodu převezen do nemocnice. Alkohol nehrál žádnou roli.

Hodně nepříjemnou a nebezpečnou situaci zažil ve středu 29. září řidič Škody Felicie. Při čekání na železničním přejezdu na silnici I/9 u Neratovic narazilo do vozidla jiné auto a postrčilo ho do kolejiště. Naštěstí přijíždějící vlak stačil díky včasné reakci strojvedoucího zastavit.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.