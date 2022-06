Osmatřicetiletý řidič jednoho z vozů mířil od Mělníka směrem na Prahu. „Ve stoupání přejel do protisměru, kde se střetl čelně s protijedoucím autem, které řídila jedenatřicetiletá šoférka,“ řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Vzápětí se nehodě nedokázal vyhnout ani třetí vůz.

Nehodu v Kralupech zřejmě zavinila policistka. Vůz neměl zapnuté majáky

Na místo vyrazili záchranáři, kteří ošetřili celkem šest zraněných osob. „Jedna osoba s pohmožděným hrudníkem byla letecky transportována do vinohradské nemocnice. Další osoba s poraněním hrudníku a jedna s poraněním hlavy pak byli převezeny do nemocnice v Mělníku,“ uvedla Monika Nováková, mluvčí záchranky. Později záchranáři upřesnili, že se zraněním hrudníku zamířila ještě jedna osoba na Bulovku a dvě osoby byly do stejné nemocnice odvezeny na další vyšetření.

Po dobu vyšetřování nehody byl úsek silnice uzavřen. Příčinu střetu policisté šetří.