Dolní Beřkovice – Jeden mrtvý a tři otrávení. To je daň za přitápění propanbutanovými lahvemi na ubytovně v Dolních Beřkovicích. Sobotní večerní neštěstí methanol nezavinil. Deníku to potvrdila mluvčí krajské policie Soňa Budská.



Dnes podle ní bude následovat ještě soudní pitva, která odhalí, co bylo přesnou příčinou smrti osmatřicetiletého dělníka slovenské národnosti. Otravu methylalkoholem s největší pravděpodobností vyloučí.



Další dva muži, které našel společně s mrtvým syn jednoho z otrávených mužů, leží v pražských nemocnicích. „Nejdříve jsme, vzhledem k velkému množství prázdných lahví od alkoholu, pracovali s verzí otravy methanolem. Poté se ale u dvou otrávených tato domněnka nepotvrdila. Jak se ukázalo, nejspíš jejich otravu zavinily propanbutanové lahve, kterými si muži v chladném počasí přitápěli," vysvětlila Budská.



Poslední otrávený byl převezen do mělnické nemocnice. Jako jediný z mužů neměl tak vážné zdravotní komplikace.



K místu mířili i hasiči se svou pojízdnou laboratoří. Podle mluvčí středočeských hasičů Lenky Kostkové hasiči vyjížděli kolem jednadvacáté hodiny. „Měli jsme tam chemickou laboratoř z Kamenice. Odebrali jsme vzory a dělali rozbory," uvedla Kostková. Pracovníci laboratoře podle ní odebrali třiačtyřicet vzorků.



V žádném ze vzorků, které hasiči prověřili, se obávaný methanol nenacházel. Otestováno bylo i zboží od vietnamského prodejce, ke kterému muži chodili nakupovat alkohol.





Beřkovice věděly o neštěstí jen z televize nebo internetu

Po včerejším poledni bylo hlavním tématem v hospodách v Dolních Beřkovicích sobotní neštěstí, kdy měl po večírku s alkoholem jeden muž zemřít a tři skončit v nemocnici. Místní lidé tehdy ještě netušili, že zabíjel pravděpodobně jedovatý plyn.



Dolní Beřkovice byly skoro prázdné. Stejně jako malá asijská večerka. Vesnicí totiž letěla fáma, že se dělníci otrávili lihovinami koupenými právě v místním krámku. „Prý si ty lahve koupili přímo tady," hlásila reportérům Deníku starší paní, která mířila do večerky.



Ve stejnou dobu ale už policisté věděli, že ve vzorcích z lahví z prodejny žádný metanol není. Potvrdily to výsledky laboratorních rozborů.



Další senior cestou z hospody domů směroval redakční auto k ubytovně u bývalého cukrovaru. „Tam ti Slováci bydleli," byl si jistý.



Dveře do ubytovny jsou odemčené. V dlouhé chodbě plné dveří se mísí vůně různých jídel. Obcházíme malé domácnosti v pokojích ubytovny, nikdo ale nic neví. V noci prý byl v ubytovně klid. „Tady se nic nestalo, jen jsme v noci slyšeli houkat sanitky," shoduje se romský pár s mužem, který podle přízvuku přijel do Čech za prací z Ukrajiny.



V pokojích ubytovny je teplo. Nájemníkům stačí topení, nemají prý žádný důvod přitápět si. Právě topení propanbutanovými lahvemi přitom mělo v Dolních Beřkovicích zabíjet.



Všichni nás posílají do další ubytovny o kus dále. Narazíme ale jen na rozpadající se dům, skoro ruinu, kde další muž s cizím přízvukem jen vrtí hlavou: „Žádné neštěstí se tu nestalo."



Jedeme dále vesnicí a zastavujeme každého, koho potkáme. V časném sychravém odpoledni je to jen pár lidí. A všichni opakují pouze to, co slyšeli v televizních zprávách nebo četli na internetu, jsou zatím ještě přesvědčeni, že v jejich vesnici zabíjel otrávený alkohol.



Slováka, který zemřel, ani další tři dělníky nikdo z místních nezná. Pravděpodobně přišli do vesnice za prací a volno po šichtách trávili popíjením v domácím prostředí. Odpovídá tomu skutečnost, že v jejich pokoji měli policisté najít několik desítek prázdných lahví od alkoholu.