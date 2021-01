Množství dopravních nehod na sněhu – naštěstí šlo většinou o bouračky končící „jen“ u pomačkaných plechů – z nichž některé omezily průjezd. Tak to ve čtvrtek po ránu vypadalo na řadě komunikací ve středních Čechách.

Na silnici mezi obcemi Zdislavice a Malovidy skončil kamion na boku. A o pár metrů dál i sypač, který se snažil vozovku zprůjezdnit. | Foto: HZS Středočeského kraje

Třeba v okolí Strančic na Praze-východ jich bylo tolik, že kvůli cizím haváriím neprojely autobusy – a jejich provoz musel být dočasně přerušen. I poté, co se po půl deváté znovu rozjely, nemělo velký smysl koukat do jízdních řádů, ale spíš hledět do dáli a sledovat, zda se něco neobjeví. Spoje totiž nabíraly až hodinové zpoždění.