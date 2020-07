Strážníci městské policie byli prvními, kdo u tragické srážky osobního a nákladního vlaku, k níž došlo v úterý 14. července pět minut po půl desáté večer u Českého Brodu, poskytoval první pomoc. Díky jejich pohotovosti byla nehoda okamžitě nahlášena a mohly být co nejdříve zahájeny záchranné práce.

Srážka nákladního a osobního vlaku u Českého Brodu. | Foto: HZS Středočeského kraje

Starosta města Český Brod Jakub Nekolný na facebookových stránkách města uvádí: "Byli to právě oni, kteří uvolnili dveře a zahájili evakuaci lidí z nabouraného vlaku. Strážníci též do příjezdu záchranářů a hasičů podávali lidem první pomoc. Bez jejich práce by újma na zdraví cestujících mohla být daleko větší!"