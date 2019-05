Doprava na severojižním směru se v místě nehody zcela zastavila, následně byl možný kyvadlový provoz. Komplikacím se nevyhnuly ani možné objízdné trasy, které se velmi rychle ucpaly. Omezení by podle odhadů policie mohlo trvat zhruba do čtvrt na deset.

Velmi podobná situace s velkou zátěží pro všechny myslitelné alternativní trasy vznikla ostatně v ranní špičce také v další oblasti Prahy-východ, a to ve východní části. Na vině byla kolona před nehodou nákladního a osobního auta, k níž na vjezdu do metropole po dálnici D1 od Benešovska došlo těsně po šesté hodině na dálničním kilometru 3,3. Neprůjezdné zůstaly střední a levý jízdní pruh; možnost průjezdu pravým a odstavným pruhem dopravnímu náporu zdaleka nestačila. Zde se počítalo s uvolněním průjezdu po deváté, podařilo se to o půl hodiny dříve.

Po osmé hodině přišly na pomezí Prahy-východ a metropole další komplikace: na příjezdu k hlavnímu městu od Poděbrad po dálnici D11. Vytvořila se kolona před omezením na osmém kilometru – a také v tomto případě problémy souvisely se srážkou kamionu a osobního auta. Ty se střetly přímo v omezení; naštěstí se ale nejednalo o vážnou nehodu.