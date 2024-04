K tragické události, která šokovala mělnické občany, došlo v sobotu v nočních hodinách v centru města. Po strkanici spadl kolem půl třetí do silnice muž, kterého srazilo projíždějící autu a nyní je v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

Místo nešťastné události v Mělníce, při které byl sražen muž do silnice a následně ho přejel projíždějící vůz. | Foto: Se svolením autora

"Pacient je ve vážném stavu. Lékař u něj měl podezření na poranění hlavy a mozku. Do Ústřední vojenské nemocnice byl transportován letecky," sdělila mluvčí středočeské záchranky Monika Nováková.

Podle očitých svědků se mělo jednat o studenta mělnického gymnázia, který měl čelit napadení ze strany muže, načež měl být při hádce strčen do silnice. "Bylo to strašné. Mladík byl brutálně napaden a po potyčce spadl do silnice, projíždějící auto ho srazilo a měl zcela zdevastovaný obličej," vyjádřil se jeden ze svědků nehody.

Řidič jel ve směru z Fibichovy ulice do ulice Kapitána Jaroše, kde došlo k osudné srážce. Za volant usedl jako opilý, což potvrdila i policejní mluvčí Michaela Richterová. "Projíždějící řidič jel ve voze Audi a pravděpodobně nestihl včas zabrzdit a muže srazil a následně z místa nehody ujel. Díky výpovědi svědků se podařilo policii řidiče vypátrat a nadýchal 1,8 promile alkoholu v dechu," konstatovala Michaela Richterová.

Policie nyní prošetřuje, zda se jednalo o nešťastnou náhodou nebo úmyslné zavinění.