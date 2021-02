Dopravní nehoda se stala v neděli 21. února hodinu před polednem v Hoříně-Brozánkách nedaleko Mělníka. U starého mostu přes Labe se srazila dvě osobní auta. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé, z toho jedno dítě. Jedna žena zůstala po nehodě v autě zaklíněna, vyprostit ji museli přivolaní hasiči. Ti ženu předali do péče zdravotníků. Potvrdila mluvčí hasičů Vladimíra Kereková.

Ilustrační foto | Foto: Julie Hájková

„Dvě osoby utrpěly středně těžká poranění a po ošetření byly převezeny do mělnické nemocnice. Žena, která byla po nehodě v autě zaklíněna, byla převezena do vinohradské nemocnice. Lékař měl u ní podezření na otřes mozku a utrpěla navíc úraz kolene. Čtvrtým zraněným bylo dítě školního věku, které si stěžovalo na bolest břicha. Po vyšetření sanitou převezeno do Fakultní nemocnice Bulovka k dalším vyšetřením,“ potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová.