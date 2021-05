K nehodě došlo půl hodiny před polednem. Kamion narazil do kolony aut, celkem poškodil čtyři osobní vozy. Zranění utrpělo šest lidí, z toho dvě děti.

„Z jednoho z vozidel museli hasiči vyprostit zraněnou osobu, avšak bez nutnosti použití hydraulického vyprošťovacího zařízení,“ uvedla Tereza Fliegerová, mluvčí HZS Středočeského kraje.

Mělnické posádky právě zasahují u nehody. Kamion narazil do více OA. Ve spolupráci s @HZS_ScK @PolicieCZ a LZS Praha. pic.twitter.com/ZI50RP4Rn4 — Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje (@ZZS_SCK) May 25, 2021

Zraněné si do péče převzaly posádky zdravotnické záchranné služby, která k nehodě povolala dva vrtulníky – jeden z Prahy a druhý z Ústeckého kraje. S pacientem nakonec odletěl jen jeden vrtulník, který převezl do Prahy jedno ze zraněných dětí. Ostatní zraněné rozvezly do nemocnic sanitky.

Nehoda zablokovala dopravu v obou směrech, most byl po celou dobu zásahu složek IZS obousměrně uzavřen a jezdilo se po objízdné trase přes starý most. Ve třináct hodin se podařilo zprůjezdnit jeden jízdní pruh, kterým byl na mostě provizorně obnoven kyvadlový provoz.

K události byli povoláni také silničáři, kteří zajistí závěrečný úklid vozovky.