Mělník /FOTOGALERIE/ - Malér při posunu vagonů naložených kontejnery, k němuž došlo v sobotu nad ránem na železniční vlečce mělnického přístavu, pořádně zaměstnal záchranáře, hasiče, pracovníky poruchových čet i vyšetřující orgány.

Třináctého dubna je sice sobota – nicméně na kolejích to vypadalo, jako by se s tímto datem pojil příslovečný smolný pátek. Dvacet minut před šestou ranní posunovaná souprava bočně narazila do odstavených vagonů.