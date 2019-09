Zdá se, že zabrala, letos stejně jako loni, varování policejních preventistů spojená i s dalšími opatřeními – přičemž se rozhodně nejednalo jen o obvyklé měření rychlosti. Těmi nejviditelnějšími, majícími nejen zajistit operativní pohotovost, ale i odrazovat řidiče, kteří by případně dostali chuť zahrát si na kaskadéry, byly přímo u dálnic připravené hlídky nehodářů dopravní policie, doplněné i čekajícími vozidly odtahové služby. Ta byla takto nachystána proto, aby v případě maléru mohla co nejrychleji přispět k obnovení průjezdu.

Bez komplikací se ale návrat z posledního prázdninového víkendu neobešel – a to i na hlavních tazích. Asi nejzávažnější z nedělních dopravních problémů se však nestal na vytížené trase do Prahy, ale v opačném směru. Na dálnici D6 směrem na Karlovy Vary vyjelo 40 minut po páté odpolední osobní auto mimo komunikaci na exitu 7 – a skončilo v retenční nádrži. Nehoda poblíž Jenče ne Praze-západ se bohužel neobešla bez zásahu záchranářů – zranilo se pět osob, z toho dva lidé těžce – a omezení dopravy trvajícího až do noci.

Bez nehod se neobešel podvečerní provoz ani na dalších dálnicích. V 17 hodin bourala dvě osobní auta mířící po D11 na Prahu na Kolínsku, kde se střetla na dálničním kilometru 54,5. Neobešlo se to bez kolon spojených s asi 20minutovým zdržením. Dvě osobní auta se střetla také na Příbramsku, a to v 17.40 na dálnici D4; konkrétně na jejím kilometru 36,4 poblíž Obořiště. Jen o kousek dál, na kilometru 36,1, o deset minut později narazilo osobní auto do svodidel. Čtvrt hodiny po osmé večer se pak stala vážnější nehoda na příjezdu do Prahy po dálnici D10 na Mladoboleslavsku. Po havárii osobního auta přes svodidla na 30. kilometru byla dálnice poblíž sjezdu na Brodce uzavřena. I zde měli práci zdravotničtí záchranáři. Před místem nehody se vytvořila kilometrová kolona. Vlastně zde na úrovni Ovčína byly hlášeny nehody dvě, k nimž došlo v těsné blízkosti: na dálničních kilometrech 31.8 a 30.3.

Vážné komplikace místy přinášelo řidičům bouřkové počasí spojené s intenzivním deštěm. V pozdním nedělním odpoledni Deník zaznamenal lijavec přinášející problémy při jízdě po dálnici D5 kolem Berouna. Právě počasí má zřejmě podíl i na nehodách na Příbramsku. Dokonce voda a bahno na vozovce ztěžovaly po šesté večer průjezd po dálnici D4 na Praze-západ. A potíže se netýkaly jen hlavních tahů. Například na Berounsku krátkodobě představoval hrozbu strom nakloněný nad silnicí; u Chýně na Praze-západ dokonce po osmé večer spadlý strom vážně znesnadňoval průjezd.

V Novém Kníně na Příbramsku zase bylo po sedmé večer uzavřeno kvůli odklízení naplaveného bahna náměstí Jiřího z Poděbrad. Podle údajů hasičů byly problémy i v Mezně na okraji Benešovska; prakticky na pomezí s Příbramskem a Táborskem. Poté, co přetekl místní rybník, zaplavila voda s bahnem silnici sinici i níže položené části budov. Také v Rakovníku se problémům s vodou z přívalových srážek řidiči nevyhnuli: auta uvízla v laguně pod viaduktem. Bahno s kameny se tam navíc ocitly nejen na dalších místech vozovky, ale i na železniční trati.