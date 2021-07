/FOTOGALERIE/ Hledají se další svědci – a ideální by byl někdo, kdo má k dispozici záznam z kamery v autě. To policejní mluvčí Zdeněk Chalupa uvedl k nehodě, jejíž okolnosti dopravní policisté z Příbrami prověřují od úterý 22. června.

Z dopravní nehody v katastru obce Příbram 22. června 2021. | Foto: Policie ČR

Ke střetu dodávky a sanitky jihočeské záchranné služby, který si vyžádal čtyři zranění, došlo na křižovatce silnic I/4 a III/11812; u odboček na Buk a Jerusalem. Nejvážnější úraz utrpěl pacient převážený do Prahy k transplantaci; toho do Prahy (avšak k jinému zákroku, než bylo původně plánováno) transportoval vrtulník. Lehce zraněni byli i oba záchranáři ze sanitního vozu a řidič dodávky. I oni putovali do nemocnice.