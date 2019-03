Omezení se podle webu Pražské integrované dopravy dotklo spojů na lince S4, dále pak vlaků R5, R20 a Ex3. Cestující s jízdenkou PID mohou využít autobusové linky 340 a 350 na Dejvickou. Jízdenky ČD nejsou uznávány. Linka S49 je v provozu pouze v úseku Hostivař - Holešovice. Předpokládaný čas plného obnovení provozu před třetí hodinou odpoledne se podařilo dodržet.

⚠️PRAHA-PODBABA - ROZTOKY U PRAHY, provoz zastaven; linky S4, S49, R5, R20 a Ex3

Z důvodu střetu vlaku EC 378 s osobou je na trati do Kralup zastaven provoz. Probíhá vyšetřování situace. O aktualitách budeme informovat.https://t.co/ogVaq7cr3Q pic.twitter.com/AH9Z4mzlaP — PID (@PIDoficialni) 12. března 2019

"Cestující z dotčeného vlaku EC 378 budou evakuováni do vlaku R 686 za asistence Hasičského záchranného sboru. Po provedené evakuaci se předpokládá obnovení provozu po jedné ze dvou traťových kolejí," uvedl twitterový účet PID kolem druhé hodiny odpoledne. K tomu došlo zhruba o deset minut později. "Os 9636 je odřeknut z Masarykova nádraží (14:05) do Roztok. Os 6913 je odřeknut z Roztok (14:01) do Prahy," doplnil.