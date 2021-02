Hodinu a tři čtvrtě po poledni se zastavil provoz na trati Mšeno – Mělník, kde pak byla až do večera zavedena náhradní autobusová doprava.

Následkem nehody ve Mšeně se stal i výpadek na trati Mělník–Všetaty, kdy ze Všetat vyjela do Mělníka náhradní autobusová doprava (s tím, že zastávka Malý Újezd zůstala bez obsluhy). Pro jízdu opačným směrem pak už cestující mohli využít jiný vlak, a to odpolední spoj mířící z Ústí nad Labem a Litoměřic do Lysé nad Labem právě přes Mělník a Všetaty.