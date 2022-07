„Naše posádka jela na pomoc tak rychle, jak jen to bylo možné. Jsou ale události, kdy by zraněný bez pomoci lidí, kteří nehodu viděli, nepřežil,“ napsali záchranáři na sociální síť – s tím, že právě tohle byla taková situace. I když záchranáři na místo nehody dorazili tři minuty po výzvě k výjezdu, auto už v té době hořelo. Jen díky pomoci svědků – těch, kteří záchranáře přivolali – už byl muž v bezpečí venku. Sám bez pomoci by se z vraku nedostal: v autě by nejspíš uhořel.