Deník ExtraZdroj: Deník„Redaktoři Deníku zjišťovali ceny na koupalištích v každém okrese. Nezaměřili jsme se však jen na cenu za vstupné do areálu, ale i na to, kolik stojí v tamních stáncích pivo, nealko, hranolky, párky v rohlíku a další klasické občerstvení. Chtěli jsme totiž, aby měl každý čtenář co nejlepší přehled o tom, kolik ho takový den na koupališti bude v dnešní době všeobecného zdražování stát,“ říká šéfredaktor Deníku Extra Martin Pleva.