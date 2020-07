KDY: 14. července 8:00 - 18:00

KDE: Kulturní dům Vltava Kralupy nad Vltavou

ZA KOLIK: -

Půjde o prodej oblečení pro děti a dospělé, hraček, porcelánu a dalších věcí v rozmezí od pěti do třiceti korun. Akce se koná od 14. do 17. července od 8 do 18 hodin, od 20. do 23. července od 8 do 18 hodin a 24. července od 8 do 15 hod.