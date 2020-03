Jarní prázdniny si mohou děti užít také v městské knihovně

V úterý ovládne městskou knihovnu hra Minecraft, ve středu se děti pustí do šifrovačky, trénování paměti, deskových her a vyrazí také ven, za teraristikou. Na jarní prázdniny v knihovně se mohou zájemci hlásit do naplnění kapacity jednotlivých akcí.

Ilustrační foto | Foto: Deník / VLP Externista

KDY: 2. – 6. 3. 9:00 – 16:00

KDE: Městská knihovna Neratovice

ZA KOLIK: - Přihlašuje se na každý den zvlášť. Na čtvrtek je v plánu „šoutoušský“ výlet vlakem do Lobkovic. V pátek v knihovně otevřou literární dílničku, děti se seznámí se slepeckým písmem a zahrají si deskovky.Pondělí patřilo promítání a povídání o zvířátkách, za nimiž se i vypravili.

Autor: Olga Vendlová