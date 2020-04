KDY: 21. dubna 14.00 - 17.00

KDE: Jom ha-šoa 2020

ZA KOLIK: -

Všichni, kdo se do čtení chtějí zapojit, se musí předem registrovat na e-mailu jomhasoa@terezinstudies.cz pro zajištění plynulého čtení. To se uskuteční formou videokonference v úterý 21. dubna od 14 do 17 hod.