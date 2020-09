KDY: 8. - 11.9. (8-18, 9-19)

KDE: Kralupy nad Vltavou

Legiovlak budou moci zájemci navštívit až do pátku 11. září ve všední dny od 8 do 18 hodin a o víkendu od 9 do 19 hodin. Legiovlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se českoslovenští legionáři strastiplně vraceli po Transsibiřské magistrále zpět do vlasti.