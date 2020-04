Netopýr Čtenda čeká na výkresy

Už jen do konce dubna mají děti čas psát a kreslit výtvory do soutěže městské knihovny. Maskot dětského oddělení netopýr Čtenda vyzval děti, aby psaly a kreslily o stromech, tedy prostředí, odkud on sám do knihovny přiletěl. Čtendu zajímá, jaké příběhy stromy vypráví, jak se spolu kamarádí, kde se jim daří nebo jak v nich žijí ptáci.

KDY: do 30. dubna

KDE: Městská knihovna Mělník

ZA KOLIK: - Výkresy a texty se jménem, věkem a školou autora mohou posílat na e-mail detske@mekuc.cz a do předmětu napsat „soutěž Čtenda“.

Autor: Olga Vendlová