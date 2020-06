Posluchači zavítají do Francie

Z nebuželské sokolovny se zájemci ve čtvrtek pomyslně přenesou do sladké Francie díky čtvrteční přednášce. Cestopisná přednáška zavede posluchače do Francie, konkrétně do Savojských Alp.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/FLPA/David Hosking

KDY: 25. června 18:00

KDE: Sokolovna Nebužely

ZA KOLIK: - Hodinové povídání o této krásné oblasti připravilo Komunitní centrum.

Autor: Olga Vendlová