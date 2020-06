KDY: od 29. června

KDE: DDM Kralupy nad Vltavou

ZA KOLIK: -

Do minulosti, kdy bylo město ještě pod mořskou hladinou, se vydají také se třetím příměstským táborem s názvem Malý archeolog. „Rádi bychom vás informovali, že jsme do naší nabídky příměstských táborů přidali ještě jeden a to v termínu od 13. do 17. července 2020. A tak neváhejte a přihlaste vaše Malé archeology na dobrodružnou výpravu do dob, kdy ještě Kralupy ležely na mořském dně,“ zve tým DDM Kralupy.