Příměstské tábory mají ještě místa

Červencové příměstské tábory nabízí Dům dětí a mládeže Kralupy dětem od sedmi do dvanácti let, a to hned tři za sebou: Hry bez hranic už od 29. června do 3. července, Po stopách Karla IV. od 7. do 10. července a Malý archeolog. Kralupy pod mořskou hladinou poznají děti od 13. do 17. července.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Na první z táborů je možné se přihlásit také až od 1. července. Příměstské tábory nahradily také zrušené pobytové v DDM Mělník a u příměstských navýšili kapacitu.

Autor: Olga Vendlová