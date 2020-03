Rodina vypráví o tisících kilometrech, které ujela s dětmi Evropou

Na kolech po Evropě je název přednášky, kterou přiveze rodina do neratovické knihovny. Posluchači se dozví, co vše musí na takové cestě zvládnout a co vše zažili. Třeba se nechají inspirovat.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Kozohorský

KDY: 12. března 18.00

KDE: Městská knihovna Neratovice

ZA KOLIK: 30 Kč Cestovatelskou přednášku přivezou Berkovi, kteří vyjeli na eurotrip na kolech i s dětmi a ujeli 13 tisíc kilometrů za 7 měsíců a užili si to.

Autor: Olga Vendlová