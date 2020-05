Soutěžící vyrábějí nejlepší lapač snů

Dům dětí a mládeže Kralupy vyhlásil soutěž Lapač snů pod záštitou starosty města Marka Czechmanna. Nejméně 30 centimetrů vysoký lapač snů v odstínech jedné barvy mohou vyrábět libovolnou technikou lidé všeho věku v kategoriích děti do 10 let a od 10 do 16 let, dospělí nad 16 let a kolektivy podle stejného věkového rozdělení.

Lapače snů | Foto: Barbora Havlová

KDY: do 22. května

KDE: DDM Kralupy nad Vltavou

ZA KOLIK: - Ze všech výtvorů odevzdaných do 22. května vyberou 12 vítězných. Všechny lapače snů pak vystaví v domě dětí a na městském úřadu.

Autor: Olga Vendlová