KDY: 10. 2., 18:00

KDE: Masarykův kulturní dům, Mělník

Užijí si originální atmosféru městečka Dawson City, pokloní se hrobu Eskymo Welzla a zažijí aljašskou přírodu, a to vše z tepla a pohodlí hudebního sálu Masarykova kulturního domu. A aby toho nebylo málo, bude se pádlovat po řekách Teslin a Yukon a podnikne se kultovní trek přes Chilkoot Pass, kterým stoupali tisíce lidí za zlatým mámením. Sem tam se proženou losi, jeleni karibu a medvědi z aljašských národních parcků Denali a Wrangell - St. Elias, kam cestovatele dovedla proslulá "Top of the World Highway".