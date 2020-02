KDY: 14. 2., 10:00 - 11:30

KDE: Městská knihovna, Neratovice

Tentokrát se zájemci dozvědí něco o aplikacích pro Android. Lektoři uvítají, když si s sebou účastníci vezmou své tablety, notebooky a podobně, a připraví si otázky na to, co je zajímá a co jim nejde. Každý měsíc mají připravené jedno, pokaždé jiné téma. Jako další téma přijdou na řadu 27. března textové procesory a excelové tabulky.