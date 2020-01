KDY: 22. 1., 15:00

KDE: Masarykův kulturní dům, Mělník

V projektu žáků základních škol a Místní akční skupiny Vyhlídky šlo o to zpracovat téma literární předlohy do pětiminutového filmu, který bude zveřejněn na serveru You Tube. Jednotlivé snímky budou na akci promítány; porota ocení tři nejlepší snímky. Samostatně bude oceněn snímek vybraný profesním garantem Jonášem Čumrikem, který bude zároveň hlavním hostem tohoto odpoledne