KDY: 8. 2., 14:00 – 17:00

KDE: I.n.spirace, Mělník

Akce se pořádá v sobotu v butiku I.n.spirace v ulici 5. května a byla pojmenována Co svým vzhledem sdělujeme světu. Jak je z názvu poznat, řeč bude například o tom, jak na člověka působí první dojem a jak dlouho obvykle vydrží, co o nás vypovídají vlasy a jejich styl úpravy i barva, jak na okolí hovoří oděv a používané doplňky, co lze přečíst z celkového vzhledu člověka, a také jak lze použít „líčení jako léčení“.