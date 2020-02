KDY: 9. 3., 19:00

KDE: KD Vltava, Kralupy

Tomáš si v Thajsku koupil tuk-tuk a přesně do roka a do dne ujel 35 let starým vozítkem 13 000 km a dojel živ a zdráv domů. Vzal to přes Thajsko, Myanmar, Indii, Nepál, Írán, Turecko, Bulharsko, Srbsko, Maďarsko, Slovensko a zaparkoval v Hranicích na Moravě. Nyní nejen o tom vypráví na svých zábavných přednáškách.