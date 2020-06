Víkendové kino pro děti a náctileté

Sobotní projekce zve také náctileté do Společenského domu na film V síti: za školou od 17 hodin a v neděli zažijí děti animované dobrodružství s Tlapkovou patrolou od 15 hodin. Speciální verze filmu V síti je vhodná pro diváky už od 12 let, a to i bez doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby.

Ilustrační foto. Kino. | Foto: Deník/Aneta Macolová

KDY: 20. a 21. června 17:00 a 15:00

KDE: Společenský dům Neratovice

ZA KOLIK: 100 Kč Mohou se tak na vlastní oči přesvědčit, jaké nebezpečí mohou na síti potkat. Dozví se rady, návody a komentáře hereček, které si zkušeností se sexuálním obtěžováním na internetu prošly.

Autor: Olga Vendlová