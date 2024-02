Volejbalisté Aera Odolena Voda si zahrají ve finále Českého poháru. V nedělním semifinále v rámci Final Four v Táboře potvrdili roli favorita a po výsledku 3:0 (17, 15, 28) vyřadili hradeckou Slavii, která se na závěrečný turnaj probojovala jako vůbec první prvoligový celek v historii.

Volejbalisté Aero Odolena Voda po postupu do finále Chance Českého poháru | Foto: Aero Odolena Voda

„Nebylo to vůbec lehké, protože jsme byli velký favoriti. Tyhle pozice nemáme rádi, myslím si, že to ani neumíme. Dokázali jsme to týmovou bojovností. Strašně se mi líbilo, že jsme nebyli žádní profesoři, ale vlítli jsme do toho od začátku,“ komentoval výhru smečař Aera Jan Svoboda.

Podle trenéra Marcina Kryśe vedla přes výborně hrající Hradec cesta přes koncentrovaný a trpělivý výkon. „V třetím setu už ta koncentrace trochu chyběla, ale dobře jsme to dovezli do konce a nemuseli jsme hrát čtvrtý set. Moc se těšíme, ale víme, že nás ještě čeká práce zítra.“

Podle zkušeného blokaře a hlavní osobnosti Slavie Aleše Holubce jeho tým tentokrát nepřevedl výkon jako v předchozích třech zápasech, kdy na jeho štítě postupně zůstali Příbram, Zlín a Karlovarsko. „Určitě byla šance i s Odolkou minimálně hrát vyrovnanější partii ty dva sety,“ zmínil bývalý reprezentant, jehož spanilá pohárová jízda vrátila na chvíli zpět na volejbalové výslunní. „Jsem rád, že jsem se zase ještě dostal k velkému volejbalu a potkal jsem známé tváře, které člověk potkával během kariéry.“

Trenér Hradce Jan Kulhánek byl správným prorokem, když před utkáním viděl hlavní rozdíl na podání, konkrétně v činnosti servis – příjem. „Strašná škoda třetího setu. Bylo vidět, že nám tyhle těžké zápasy chybí. Trvalo nám dva sety, než jsme se dokázali na tu úroveň, hlavně jejich servisu, adaptovat. Strašná škoda koncovky třetího setu, mohli jsme ten zápas ještě zdramatizovat. Ale jsem na celý tým pyšný. Hráčům děkuju za celé vystoupení v letošním Českém poháru.“

O senzaci se tentokrát postarali volejbalisté Beskyd. Devátý tým extraligové tabulky poslal po výsledku 3:1 z turnaje domů největšího favorita a úřadujícího mistra – pražské Lvy. O trofej si klub z Frýdku-Místku zahraje vůbec poprvé. Odolka už zkušenosti s pohárovým triumfem má, naposledy jej vyhrála přesně před dvaceti lety. Pondělní finále před televizními kamerami ČT Sport startuje v 18 hodin.